Помпео обсудил с Зеленским катастрофу самолета МАУ

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил соболезнования о гибели людей в трагической авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752, а также отметил готовность оказывать поддержку и помощь Соединенных Штатов в текущем расследовании. Об этом говорится в сообщении Помпео в Twitter, передает УНН.

"Имел разговор с Президентом Зеленским и выразил глубокие соболезнования относительно гибели людей в трагической авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752. Мы солидарны с Украиной и готовы предоставлять нашу поддержку и помощь в текущем расследовании", - сообщил госсекретарь США.

Напомним, по словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.