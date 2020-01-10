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Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине компенсацию за "отжатые" активы в Крыму

Суд Швейцарии обязал Россию выплатить Украине компенсацию за "отжатые" активы в Крыму

КИЕВ. 10 января. УНН. Федеральный суд Швейцарии 9 января принял решение, обязав Россию выплатить около 76 млн швейцарских франков (77,91 млн долларов) в качестве компенсации за ущерб украинским компаниям, имущество которых было конфисковано после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в двух решениях от 12 декабря, опубликованных на сайте суда, передает УНН.

Так, ранее 12 украинских компаний подали иск против России. Все они утверждали, что в ходе аннексии Россией Крыма в 2014 году заправочные станции и некоторые активы, такие как офисные здания или залежи топлива, были экспроприированы - тем самым Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, которое две страны заключили в ноябре 1998 года и которое вступило в силу с января 2000 года. Соглашение защищает, в частности, инвестиции, которые были сделаны на территории другой стороны.

В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года.

Как сообщалось ранее в УНН, в октябре 2018 года Федеральный суд Швейцарии признал право международного арбитража в Женеве рассмотреть заявления 12 украинских компаний по возмещению убытков за национализацию их активов в Крыму на общую сумму около 100 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, компенсация, Швейцария
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