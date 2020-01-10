В Украине запустили тестирование программного РРО

КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине с 1 января 2020 года состоялся официальный запуск бета-тестирования программного РРО (регистраторов расчетных операций) "пРРОсто", передает УНН со ссылкой на ГУ ГНС в Киеве.

В сообщении отмечается, что это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей.

Все желающие могут принять участие в тестировании нового налогового сервиса.

Программные РРО "пРРОсто" - это бесплатный сервис.

Участники получают приглашение к тестированию с 9 января 2020 года.

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Как сообщили в пресс-службе, приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Программное РРО "пРРОсто" взаимодействует через Интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Справка. Обеспечение разработки программного решения для программных регистраторов расчетных операций и возможности его тестирования осуществляется Государственной налоговой службой Украины во исполнение Указа Президента Украины № 837/2019 от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

Предложенное программное РРО не является эксклюзивным, наличие открытого программного интерфейса (АРЕ) позволит разработчикам программного обеспечения предлагать для предпринимателей и применять для собственных нужд альтернативные разработки.