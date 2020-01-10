Авиакатастрофа в Иране: Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. Как сообщили в Офисе Президента, Георгий Гахария заверил Президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь, передает УНН.

Как сообщили в Офисе, во время разговора глава правительства Грузии заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе самолета авиакомпании МАУ в иранском городе Тегеране и выразил соболезнования близким жертв трагедии.

Георгий Гахария заверил Президента, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь.

Зеленский отметил, что главное сейчас - провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже приобщены к этому процессу.

"Мы чувствуем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были бок о бок в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", - сказал глава государства.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа “Тор”, изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех “закрытых” версиях катастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский сегодня сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной.