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Генсек НАТО заявил, что у него нет оснований не верить словам Трюдо об авиакатастрофе

Генсек НАТО заявил, что у него нет оснований не верить словам Трюдо об авиакатастрофе

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 10 января. УНН. У НАТО нет оснований не доверять заявлениям стран-членов альянса относительно причин крушения самолёта МАУ недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии заседания Совета по международным делам в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.

“Я не буду вдаваться в подробности о работе нашей разведке, но я могу сказать, что у нас нет оснований не верить сообщениям, которые мы видели из разных столиц стран НАТО, и они выразили обеспокоенность по поводу информации о том, что самолет, возможно, был сбит иранскими системами ПВО”, — заявил Генсекретарь НАТО.

Именно поэтому, считает он, необходимо продолжать расследование и установить все факты, и именно поэтому важно иметь полное сотрудничество с иранской стороной в таком расследовании.

Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, катастрофа, Йенс Столтенберг
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