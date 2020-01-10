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В Украине разоблачили почти 1400 нелегальных АЗС

В Украине разоблачили почти 1400 нелегальных АЗС

КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители разоблачили почти 1400 нелегальных АЗС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ. Проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС: 377 - остановили деятельность; 316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам; 243 - демонтированы за отчетный период; 463 - оформили лицензию", - написал Гончарук.

Также, Гончарук отметил, что были изъяты из обращения 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн.

"Открыто производств: 292 - административных, 152 - криминальных", - отметил Гончарук.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января.

Как сообщалось, в Киевской области прокуратура пресекла деятельность 26 нелегальных заправок.

Источник: УНН
Теги: Украина, АЗС
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