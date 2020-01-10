Бульдозеров не видели: в МИД рассказали о "зачистке" места падения самолета МАУ

КИЕВ. 10 января. УНН. На месте вблизи аэропорта Тегерана, где разбился украинский самолет, действительно происходят работы, но украинская команда не видела там бульдозеров. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге по авиакатастрофе самолета компании "МАУ", разбившегося возле Тегерана 8 января, передает корреспондент УНН.

"На месте действительно происходят работы, кроме того, что происходит чистка. К сожалению остатки самолета разбросало на довольно большой территории, включая определенный населенный пункт. Люди имеют доступ, как к фрагментам самолета, так и к фрагментам тел. Сложно и неприятно об этом говорить, но необходимо навести порядок. Мы сейчас смогли с помощью иранских властей убрать всех посторонних. То, что там были фотографии бульдозеров, наша команда, которая находится на месте, не подтверждает. Но они находятся в самом месте (авиакатастрофы - ред.)", - пояснил министр.

В то же время он отметил, что украинская команда работает только там, где есть больше фрагментов, а не на всей территории, где могут быть обломки самолета.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

По словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа “Тор”, изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех “закрытых” версиях катастрофы самолета МАУ в Иране.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский сегодня сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, разбившегося в среду в Иране, не исключается, но не является подтвержденной.