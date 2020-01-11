Иран обещает провести расследование и наказать виновных в том, что украинский самолет был сбит

КИЕВ. 11 января. УНН. Иран проведет расследование и накажет виновных в действиях, повлекших попадания ракеты в украинский пассажирский самолет. Об этом говорится в заявлении президента Ирана Рухани, обнародованном после того, как страна официально признала, что самолет МАУ был сбит иранской военной ракетой, сообщает УНН.

"Подобный инцидент - не то, что можно легко забыть. Требуется дальнейшее расследование", - заявил Рухани.

Он отметил, что в дальнейшем необходимо установить причины и источники трагедии и "подвергнуть уголовному преследованию тех, кто допустил эту недопустимую ошибку".

Как сообщал УНН, Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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Напомним, Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.