Признание Ирана, что самолет МАУ был сбит - важный шаг в процессе расследования - Гончарук

КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что признание иранской стороной того, что украинский самолет был сбит - это важный шаг в расследовании авиакастрофы, которая произошла 8 января под Тегераном. Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook, передает УНН.

"Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - написал Гончарук.

По словам премьера, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения частей фрагментов самолета. Также было осуществлено раскладку фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800.

"Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК-формулу направлено нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - подытожил Гончарук.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.