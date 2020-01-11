Зеленский сделает видеообращение к украинцам по ситуации со сбитым самолетом МАУ в Иране

КИЕВ. 11 января. УНН. В субботу, 11 января, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам по ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. Об этом Офис президента сообщил на своей Facebook-странице, передает УНН.

"В субботу, 11 января, Президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с сбиванием самолета МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с Президентом исламской Республики Иран Хасаном Рухани, которая запланирована на 17:00 в субботу", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

Ранее Иран заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может длиться годами. Напомним, Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Также Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к Канаде и ряду других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.

Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто-то мог допустить ошибку с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщалось ранее в УНН, в четверг вечером The New York Times показало видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.