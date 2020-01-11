Макрона согласился приехать в Украину - Офис Президента

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон согласился посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате "Украина - Франция - Германия" в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Дата визита Макрона пока не сообщается.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков" сбитого Ираном украинского самолета МАУ.