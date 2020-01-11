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Офис генпрокурора переквалифицировал расследования катастрофы самолета в Иране

Офис генпрокурора переквалифицировал расследования катастрофы самолета в Иране

КИЕВ. 11 января. УНН. Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную пресс-службой Офиса.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном о том, что самолет авиакомпании "МАУ" был сбит военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета", - говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, 8 января Офис генпрокурора начал расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) ".

Источник: УНН
Теги: самолет, МАУ, ракета, расследование
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