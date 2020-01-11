Президент рассказал о действиях украинской власти в расследовании катастрофы самолета МАУ

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал обо всех действиях украинских властей после катастрофы самолета МАУ 8 января. Соответствующее видеообращение размещено на странице Facebook Офиса Президента, передает УНН.

"Сейчас я могу подробно, пошагово рассказать обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января. Сразу после авиакатастрофы создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины. На место происшествия в аэропорт прибыли посол и консул Украины в Иране. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы. В нее вошли 45 экспертов", - отметил Зеленский.

По словам Президента, Офис генпрокурора Украины обратился к Ирану, Канаде, Швеции и Великобритании с предложениями о создании международной следственной группы.

"9 января в три тридцать наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы. У меня началась беседа с президентом Ирана по четкой полного взаимодействия с нашими экспертами. Они получили доступ к обломкам самолета, черных ящиков, записей радаров да диспетчеров из центра управления полетами", - сказал Президент.

Также Зеленский сообщил, что утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в том числе о возможности сбивания украинского самолета ракетой.

"Для идентификации тел погибших было очень быстро собраны образцы ДНК их родственников, в том числе бортпроводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории", - сказал Президент.

По его словам, Украина призвала всех международных партнеров предоставить данные, которые пидтвердлилы версию сбивания самолета.

"10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем США Майклом Пампео и встреча с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования", - сообщил Президент.

Кроме того, он добавил, что руководство Исламской республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.

"Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет. Возвращаясь к разговору с президентом Ирана, мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ - максимально быстро, совместно с украинскими экспертами, закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал Зеленский.

По его словам, стороны также договорились о полной технической и юридической взаимодействие, включая вопросы получения компенсации.

"Офис генпрокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также всячески способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской республики Иран ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский ожидает, что Иран вернет погибших украинцев до 19 января.