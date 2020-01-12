В Иране сообщили, каким образом Тегеран и Киев договорятся о компенсациях за сбиваение самолета МАУ

КИЕВ. 12 января. УНН. Размер компенсаций семьям погибших при крушении самолета в Тегеране пока не определен, он будет зависеть от достигнутых украинской и иранской стороной договоренностей. Об этом заявил в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет УНН.

“Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины”, — приводит его слова агентство IRNA.

По словам чиновника, “самолет был застрахован одной из украинских компаний”. “Поэтому ущерб, который был причинен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией”, — отметил он.

8 января Boeing 737 компании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Отметим, что в парламенте Ирана заявили, что сбитый Украинский самолет не омрачает заслуги КСИР перед страной.