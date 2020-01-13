Федоров в этом году ожидает 10 млн пользователей "Государства в смартфоне"

КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уже в этом году ожидает 10 миллионов активных пользователей запущенного правительством проекта "Действие" ("Государство в смартфоне"). Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ключевая цель для Действия в этом году - 10 000 000 активных пользователей. И эта цель мегаамбициозна. Уверен, что наиболее глобальная по сравнению с темпами развития подобных проектов в других странах", - отметил Федоров.

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Для достижения среди других этой цели вице-премьер объявил, что в правительстве ищут главного маркетолога для проекта "Действие". При этом он указал, что на этом посту "придется придумать эффективную маркетинговую стратегию для важнейшего цифрового проекта - Действие".

Напомним, 11 декабря в Украине запустили первую очередь бета-тестировщиков приложения "Действие" ("Государство в смартфоне"). На тестирование мобильного приложения "Действие" зарегистрировались более 58 тыс. украинцев.