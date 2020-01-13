У России может возникнуть потребность увеличения транзита газа через Украину

КИЕВ. 13 января. УНН. При росте спроса в Европе Газпрому может потребоваться увеличение транзита газа через Украину сверх объёмов, указанных в новом контракте. Об этом сообщает издание "Коммерсант", основываясь на собственных подсчетах, передает УНН.

Отмечается, что такая потребность может возникнуть в связи с тем, что запуска газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, чье строительство было замедлено санкциями США, российские власти ожидают в лучшем случае к концу года.

Так, даже по первоначальному плану газопровод в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии — газопровода Eugal — к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021 года.

Более того, в первую нитку Eugal подается газ из первого "Северного потока", благодаря чему Газпром может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС.

Таким образом, не успев ввести "Северный поток-2" в этом году, Газпром на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке.

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Тем не менее, пишет издание, учитывая обязательства Газпрома по его долгосрочным экспортным контрактам, такая ситуация потенциально может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров.

Пиковый уровень отбора по всем контрактам Газпрома в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 млн кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, Газпрому может понадобиться еще около 32 млн кубометров в сутки мощностей через Украину - около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год.

В то же время, считает автор статьи, не факт, что на практике европейские клиенты Газпрома будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени.

Как сообщалось ранее в УНН, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев надеется, что "Северный поток-2" не удастся ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.