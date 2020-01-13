Пристайко на два дня поехал с визитом в Сингапур

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко находится с визитом в Республике Сингапур. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"13-14 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с официальным визитом в Республике Сингапур, в рамках которого предусмотрены встречи с сингапурским руководством, представителями деловых кругов, экспертами и политологами", - говорится в сообщении.

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В рамках визита Вадим Пристайко, как указано, проведет конференцию послов Украины в государствах Юго-Восточной Азии.