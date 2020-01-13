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Нардепы почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752

Нардепы почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752

КИЕВ. 13 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе украинского самолета рейса PS752 в Иране, передает корреспондент УНН.

"Мы потеряли 11 своих граждан. Впервые в истории нашего государства произошла такая катастрофа, сбили наш самолет, погибло 176 человек. Это трагедия мирового масштаба, это трагедия нашего государства, это трагедия для украинской авиации. Я предлагал бы нам всем сейчас минутой молчания вспомнить всех погибших в этой трагедии", - сказал спикер ВР.

После этого присутствующие на заседании почтили минутой молчания память погибших в рейсе PS752.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди них - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, авиакатастрофа, Иран, Дмитрий Разумков
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