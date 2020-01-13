Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм

КИЕВ. 13 января. УНН. В Министерстве обороны Украины продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017 — 2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году — 91 и в 2019 году — 93 объекта. Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, было построено и введено в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта — недостроенные.

“Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок. Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены. Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а затем вообще не имели возможности осуществлять строительство”, — указано в сообщении.

Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ.

В течение 2017 — 2019 лет стоимость одной казармы неоднократно и необоснованно увеличивалась и по состоянию на настоящее время вдвое превышает первоначальную установленную стоимость одного такого объекта строительства.

При этом из заключенных в 2018 — 2019 годах 230 договоров по состоянию на конец декабря 2019 был расторгнут 77. В большинстве случаев отношения прекращались из-за ненадлежащего выполнением подрядчиками взятых на себя обязательств.

“Материалы предварительной проверки позволяют сделать вывод, что рядом должностных лиц осуществлялись противоправные действия с целью получения из Государственного бюджета Украины средств в размерах, которые не соответствовали фактическим потребностям на строительство. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подрядных организаций в виде оплаты за работы, которые не выполнялись или выполнялись не в полном объеме. При этом ответственные должностные лица имели подтвержденную информацию о несостоятельности исполнителями работ надлежащим образом выполнить условия договоров”, — добавили в министерстве.

В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

По многим объектам уже идут досудебные расследования.

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