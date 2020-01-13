КИЕВ. 13 января. УНН. Андрея Костина предлагают назначить председателем комитета ВР по правовой политике, вместо Ирины Венедиктовой, предназначенной и.о. главы Государственного бюро расследований, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко.

“Молния! На главу Комитета по правовой политике ВР вместо Венедиктовой, назначенной и.о. главы ДБР, Слуги („Слуга народа“ — ред.) предлагают Андрея Костина”, — написал Гончаренко.

Как сообщалось ранее, вопрос о смене руководства в некоторых комитетах Верховной Рады будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге после заседания согласительного совета.

Так, на вопрос о том, будут ли на этой неделе рассматриваться кадровые вопросы, в частности, о сложении депутатских полномочий Ириной Венедиктов и назначения вместо нее председателя комитета по вопросам правовой политики, Разумков ответил: “касательно Венедиктовой — будет рассматриваться этот вопрос”.