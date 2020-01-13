Андрея Костина предлагают назначить председателем комитета ВР по правовой политике
КИЕВ. 13 января. УНН. Андрея Костина предлагают назначить председателем комитета ВР по правовой политике, вместо Ирины Венедиктовой, предназначенной и.о. главы Государственного бюро расследований, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко.
“Молния! На главу Комитета по правовой политике ВР вместо Венедиктовой, назначенной и.о. главы ДБР, Слуги („Слуга народа“ — ред.) предлагают Андрея Костина”, — написал Гончаренко.
Как сообщалось ранее, вопрос о смене руководства в некоторых комитетах Верховной Рады будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге после заседания согласительного совета.
Так, на вопрос о том, будут ли на этой неделе рассматриваться кадровые вопросы, в частности, о сложении депутатских полномочий Ириной Венедиктов и назначения вместо нее председателя комитета по вопросам правовой политики, Разумков ответил: “касательно Венедиктовой — будет рассматриваться этот вопрос”.