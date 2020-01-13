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Президент присудил ряд госпремий в области науки и техники

Президент присудил ряд госпремий в области науки и техники

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присудил ряд государственных премий в области науки и техники 2019 года 93 деятелям в этой области. Соответствующий указ №4/2020 размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

Так, согласно указу, Президент постановил присудить премии 93 украинским деятелям в области науки и техники, в частности, за работу "Структура и взаимодействие атомных ядер в упругих, неупругих и радиоактивных процессах", "Новейшие методы математического моделирования сложных процессов и систем на основе высокопроизводительных вычислений", "Научные основы инновационных технологий замещения антрацита в тепловой энергетике и их внедрение" и другие.

Кроме того, установлен размер государственной премии Украины в области науки и техники на 2019 год в размере 300 тысяч гривен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине".

Источник: УНН
Теги: премии, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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