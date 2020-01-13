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Зеленский подписал закон о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

Зеленский подписал закон о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" № 431-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерство обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский
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