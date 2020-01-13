Комитет Рады будет рассматривать вопрос о катастрофе самолета МАУ в закрытом режиме

КИЕВ. 13 января. УНН. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял решение о рассмотрении вопросов об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран и о ситуации вокруг авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752 в закрытом режиме. Соответствующее решение во время заседания поддержали присутствующие нардепы, передает корреспондент УНН.

“Прошу поддержать предложение о рассмотрении вопросов № 6 и № 7 об обострении отношений между США и Исламской республикой Иран, а также о ситуации вокруг авиакатастрофы самолета, в закрытом режиме, прошу проголосовать?” — спросил во время заседания председатель комитета Богдан Яременко.

Нардепы-члены комитета поддержали предложение.

“Решение о рассмотрении этих вопросов принято”, — сказал он.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.