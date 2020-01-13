Зеленский подписал закон об особенностях работы ВСК

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об особенностях работы временных следственных комиссий и временных специальных комиссий Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" № 400-ІХ, который парламент принял 19 декабря 2019 года с предложениями главы государства", - говорится в сообщении.

Так, указанный закон определяет полномочия, порядок создания и работы ВСК парламента.

Согласно документу, временная следственная комиссия Рады - это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Члены следственной комиссии и созданные ею рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств как непосредственно в местах их возникновения, так и путем истребования соответствующих документов и материалов, получения показаний, объяснений. Результаты расследования следственная комиссия излагает в письменном отчете.

Следственная комиссия не может образовываться по вопросам: осуществление правосудия судом; установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения; вопрос, который является предметом деятельности созданной Верховной Радой Украины другой следственной комиссии.

В то же время, согласно закону, временная специальная комиссия ВР - это коллегиальный временный орган парламента, что создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов существующих.

Специальная комиссия осуществляет полномочия главного комитета, предусмотренные Регламентом Совета, и действует в соответствии с требованиями этого закона, а также Закона "О комитетах Верховной Рады Украины".

Также закон "решает проблему финансового и материально-технического обеспечения ВСК, а также устанавливает ответственность за невыполнение требований закона".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент подписал закон об ответственности народных депутатов за неличное голосования.