У Милованова заявили, что система геопространственных данных сэкономит государству около 150 млн грн
КИЕВ. 13 января. УНН. Введение системы геопространственных данных сэкономит государству 150 млн грн. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.
"Именно внедрение системы геопространственных данных оценивается, что сэкономит только государству около 150 млн грн. А в целом эффект будет несколько миллиардов гривен экономии средств", - сказал Высоцкий.
По его словам, все земли государственной собственности будут внесены в кадастр до 1 августа.
Напомним, председатель Держгеокадастру Денис Башлык сообщал, что Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует внести данные о все сельскохозяйственные земли в кадастр до 1 января 2020 года.