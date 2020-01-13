Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 13 января 2020 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9090
Версия для печати

Законопроект о рынке земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе - Милованов

Законопроект о рынке земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе - Милованов

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр развития екномики, торговли и сельского гсоподарства Тимофей Милованов заявил, что законопреокт по рынку земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе. Об этом он сообщил во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос когда будет рассмотрение законопроекта в Раде, Милованов ответил: “Даже на этой неделе есть вероятность, что мы его проведем”.

По словам председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, комитет ожидает, что законопроект будет рассмотреть в ближайшее время.

“Проблем не ожидается новых. Все проблемы в нашей стране старые. Все методы в нашей стране старые. Да, будут эмоции, будут демагогия и популизм. Это вот все проблемы, которые сопровождают меня с вами в этой стране от времени рождения”, — отметил Сольский, отвечая на вопрос ожидаются проблемы при рассмотрении законопроекта о рынке земли.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.