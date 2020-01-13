Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект по совершенствованию высшего образования № 392-IX, который был принят в Раде 18 декабря 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования“ № 392-IX, принятый Верховной Радой Украины 18 декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.

Законопроект имеет целью урегулирования процедуры лицензирования образовательной деятельности, поступления на обучение для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ.

“Документ регулирует вопросы, касающиеся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителям высших учебных заведений, Национальной рамки квалификаций и т.д.”, — говорится в сообщении.

Также закон создает условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с системами других стран Болонского процесса, а также увеличению прозрачности, добродетели, автономии, ответственности главных участников образовательного процесса за результат.

“Предусмотрено также создание предпосылок для более равного доступа к образованию и качественного измерения результатов обучения благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания”, — говорится в сообщении.

Добавим, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины разъяснили суть законопроекта об изменениях в сфере высшего образования.