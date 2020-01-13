Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 13 января 2020 20:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4455
Версия для печати

Представитель следственной группы Ирана должен приехать в Украину - Данилов

Представитель следственной группы Ирана должен приехать в Украину - Данилов

КИЕВ. 13 января. УНН. Украина ожидает прилет представителя следственной группы Ирана, занимается расследованием катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в республике. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с Временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"По словам Данилова, в настоящее время украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по словам секретаря СНБО Украины, часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.