Представитель следственной группы Ирана должен приехать в Украину - Данилов

КИЕВ. 13 января. УНН. Украина ожидает прилет представителя следственной группы Ирана, занимается расследованием катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" в республике. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с Временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"По словам Данилова, в настоящее время украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по словам секретаря СНБО Украины, часть экспертной группы, в том числе спасатели, которые с первого дня работали на месте трагедии, возвращаются в Украину.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.