Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект о едином юрлице новой таможни

КИЕВ. 13 января. УНН. Парламентский комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект # 2318-1 о едином юрлице для новой таможни. Об этом в Facebook сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов, передает УНН.

“Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект #2318-1 о едином юрлице для новой таможни: изменения для правильного делегирования полномочий, возможность создавать таможни не как юрлица, перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации”, — написал Нефедов.

По его словам, законопроект также предусматривает возможность автоматизации таможенного оформления, лучшие возможности для автоматизированного риск-менеджмента и массовые изменения терминологии “таможенные органы”.

Напомним, парламентарии 3 декабря 2019 года приняли за основу проект закона № 2318-1 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Соответствующее решение поддержали № 2318-1 народных депутатов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Гостаможне заработали все сканеры — премьер-министр