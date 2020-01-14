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Офис генпрокурора сообщил новые детали по расследованию убийства сына депутата Соболева

Офис генпрокурора сообщил новые детали по расследованию убийства сына депутата Соболева

КИЕВ. 14 января. УНН. В Офисе Генпрокурора поручили расследование убийства 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Главному следственному управлению Нацполиции Украины. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Кроме того, изменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генерального прокурора”, — говорится в сообщении.

Вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика — сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.

2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления — площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После производства выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

17 декабря во прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, убийство, следствие, полиция
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