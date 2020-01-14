Президент Литвы выразил слова поддержки Украине в День защитников свободы

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в государственный праздник, который 13 января отмечала его страна - День защитников свободы, выразил слова поддержки Украине, говорится в сообщениях на его страницах в соцсетях, информирует УНН.

“Это особый день для Литвы. День, отмеченный болью скорби, день, когда мы получили нашу свободу. Именно в этот день мы чувствуем особую несправедливость в нашей братской Украины. Слава Украине! За вашу и нашу свободу”, — сказал Науседа.

Он также упомянул об украинцах, которые 13 января 1991 года “бросились помогать Литве защищать свою свободу”.

“Мы всегда протягиваем руку помощи Украине. Мы никогда не признаем аннексию Крыма и поддержим Украину перед российским агрессором на Донбассе”, — добавил Гитанас Науседа.

На днях президент Литвы также вручил государственные награды украинцам — участникам событий 13 января 1991. Сообщалось, что “с 2002 года впервые награждены 11 украинских, которые поддержали Литву”.

13 января в Литве отмечают День защитников свободы. Именно этого день в 1991 года советские силы предприняли попытку свержения законной власти Литвы, которая 11 марта 1990 провозгласила независимость от СССР. Тысячи гражданских стали на защиту зданий парламента и телецентра в Вильнюсе, среди защитников литовского парламента были и украинцы — единственные среди представителей других государств. При попытке советских войск взять штурмом Вильнюсскую телебашню и здание радио и телевидения погибли 14 человек, более тысячи пострадали.