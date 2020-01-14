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Катастрофа под Тегераном: в Верховной Раде рекомендуют, чтобы Иран признал юридическую ответственность

Катастрофа под Тегераном: в Верховной Раде рекомендуют, чтобы Иран признал юридическую ответственность

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал проголосовать за возложение ответственности на Иран за авиакатастрофу самолета МАУ рейса PS752 в Тегеране. Об этом говорится в сообщении пресс-центре фракции “Слуга народа” в Facebook, передает УНН.

“Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал заявление, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбивание украинского самолета, и рекомендует Раде принять ее”, — говорится в сообщении.

“Мы все понимаем, что парламент не может стоять в стороне такой большой трагедии. Он должен высказать и сочувствие, и свою позицию. Заявление ВР призвано усилить переговорную позицию Президента и Министерства иностранных дел относительно требований полного юридического признания ответственности со стороны Ирана. Речь идет не только об официальных извинениях, но и о компенсации всем пострадавшим”, — добавили в пресс-центре.

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Как отметили участники комитета, заявление адресуется и Ирану с требованием обеспечить прозрачное расследование, и иностранным государствам с призывом выработать на основании результатов полного расследования ряд правил, которые позволят избегать подобных трагедий в будущем.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Источник: УНН
Теги: самолет, Верховная Рада, Украина, авиакатастрофа, Иран
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