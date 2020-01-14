На переговорах в Москве по Ливии прорыва не произошло: Хафтар просит дать ему время

КИЕВ. 14 января. УНН. Проведенные в понедельник, 13 января, в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии не принесли существенных результатов. В рамках встречи соглашение, что конкретизирует условия прекращения огня в Ливии подписала только одна сторона. В то же время, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече достигнут определенный прогресс, пишет DW, передает УНН.

По словам Лаврова, подписи под документом поставили руководитель ливийского правительства национального единства Фаих Сарадж и председатель Высшего госсовета правительства национального единства Ливии Халед аль-Мишра.

А вторая сторона — командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, а также председатель ливийского парламента, что заседает в городе Тобрук, Акила Салех, не стали подписывать соглашение. Хафтар попросил дать ему время на изучение документа до утра 14 января, пояснил Лавров.

Добавляется, что встреча в Москве проходила при посредничестве глав МИД и обороны России и Турции.

Во время переговоров в Москве Сарадж и Хафтар не сидели за одним столом. Сам текст соглашения, копией которого располагает информагентство AFP, предусматривает “неограниченное во времени прекращения боевых действий” в Ливии. Кроме того, стороны вооруженного противостояния должны сделать возможным безопасное распределение гуманитарной помощи.

Ранее в этот день представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил о планах провести в ближайшее время в Берлине конференцию по Ливии, вероятно, 19 января. Но он отказался официально подтвердить эту дату как окончательную для проведения такого мероприятия.

В то же время Зайберт признал, что правительство ФРГ приветствует режим прекращения огня в Ливии. Кроме того, представитель немецкого правительства назвал “хорошим решением” предложенное президентами РФ и Турции перемирие.

Напомним, перемирие в Ливии вступило в силу в ночь на 12 января. Несмотря на нарушения в начале впоследствии стороны сообщили, что готовы соблюдать режим прекращения огня.