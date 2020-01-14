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Минэнерго США предоставит документы о контактах экс-министра в Украине

Минэнерго США предоставит документы о контактах экс-министра в Украине

Рик Перри

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство энергетики США согласилось предоставить правозащитной организации American Oversight материалы о контактах бывшего главы министерства Рика Перри, связанные с украинской тематикой. Соответствующая информация была размещена на сайте организации, передает УНН.

American Oversight еще в октябре 2019 года запросила документы о связях американской администрации и украинской власти в рамках расследования содержания июльской телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подав иск на основании Закона о свободе информации.

Согласно заявлению сторон в суде, первая часть материалов будет предоставлена до 28 января, другие — 4 февраля и 16 марта.

Напомним, Трамп во время телефонного разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи.

Перри в начале октября прошлого года заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики.

Рик Перри покинул свой пост 1 декабря.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, документы
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