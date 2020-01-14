Рухани: Иран накажет виновных в сбитии украинского самолета

КИЕВ. 14 января. УНН. Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбитие украинского пассажирского самолета. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во вторник в речи, которую транслировало телевидение, он добавил, что "трагическое событие" будет тщательно расследовано.

"Это была непростительная ошибка... один человек не может нести единоличную ответственность за катастрофу самолета", - сказал он.

"Иранские вооруженные силы, признающие свою ошибку, является хорошим первым шагом... Мы должны заверить людей, что такого больше не повторится", - сказал он.

Как отмечает Evening Standard, эта речь последовала после того, как представитель судебных органов заявил, что некоторые люди были задержаны за их роль в аварии.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.