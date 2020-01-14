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Украинские спасатели вернулись из Ирана

Украинские спасатели вернулись из Ирана

КИЕВ. 14 января. УНН. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана, где оказывали помощь в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - указали в ведомстве.

Напомним, в составе группы специалистов МВД, спасатели ГСЧС самолетом в 23:25 8 января отправились в Иран для оказания помощи в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев.

Среди 45 специалистов, которые отправились в Иран, также специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители "МАУ", специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, ГСЧС
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