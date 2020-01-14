ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины начала первое пленарное заседание в 2020 году в память погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране, передает корреспондент УНН.

"Эта трагедия не только наша, это трагедия мировая. Потому что в ней погибло 176 человек. Из них 11 наших сограждан. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", - сказал глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Ранее президент Ирана Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивания украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.