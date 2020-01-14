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Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях. Соответствующее решение поддержали народные депутаты, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - отметил Разумков.

Соответствующее решение было поддержано народными депутатами Украины.

Как сообщалось в УНН ранее, с сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 000 гривен заработной платы.

Также "Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП через зарплаты.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, премии, ВРУ, отчет, Дмитрий Разумков
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