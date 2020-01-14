Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях. Соответствующее решение поддержали народные депутаты, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - отметил Разумков.

Соответствующее решение было поддержано народными депутатами Украины.

Как сообщалось в УНН ранее, с сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 000 гривен заработной платы.

Также "Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП через зарплаты.