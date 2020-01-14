В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании и собрал глав фракций и главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского на совещание в своем кабинете, передает корреспондент УНН.

"Поступило заявление от двух фракций объявить перерыв на 30 минут и провести совещание в кабинете главы ВРУ. Я приглашаю руководство ВРУ, глав фракций и главу аграрного комитета в мой кабинет. Перерыв до 11:05", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии №1013 и касательно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР №1028.

Ранее ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране.