Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 14 января 2020 11:20
Получить тестовый доступ
Первое в этом году заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Стало известно, сколько заработал Оржель в должности министра энергетики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4080
Версия для печати

В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

В Раде объявили перерыв для совещания глав фракций в кабинете Разумкова

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании и собрал глав фракций и главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского на совещание в своем кабинете, передает корреспондент УНН.

"Поступило заявление от двух фракций объявить перерыв на 30 минут и провести совещание в кабинете главы ВРУ. Я приглашаю руководство ВРУ, глав фракций и главу аграрного комитета в мой кабинет. Перерыв до 11:05", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии №1013 и касательно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР №1028.

Ранее ВР начала первое заседание в этом году чествованием погибших в авиакатастрофе в Иране.

Источник: УНН
Теги: парламент, ВРУ, заседание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.