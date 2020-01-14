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В Раде планируют на следующей неделе добавить пленарный день

В Раде планируют на следующей неделе добавить пленарный день

Александр Корниенко

КИЕВ. 14 января. УНН. В Верховной Раде Украины следующую пятницу, 24 января, планируют сделать пленарным днем. Об этом в кулуарах Рады заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет на следующей неделе дополнительный пленарный день, Корниенко ответил: "Возможно будет 24 (января - ред.)".

Добавим, согласно повестке дня работы ВРУ на этот месяц, неделю с 20 по 24 января определено неделей для работы с избирателями.

Напомним, по словам главы ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: заседание, Слуга народа, Александр Корниенко
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