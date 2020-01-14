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Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины возобновила работу на утреннем заседании после длительного перерыва, который длился два часа, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

Сразу после продления работы 229 народных депутатов поддержали предложение председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии и продолжили работу в исчерпания повестки дня.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

После чего первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук продлил перерыв еще на полчаса.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии № 1013 и по консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР № 1028.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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