Рада возобновила работу после двухчасового перерыва

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины возобновила работу на утреннем заседании после длительного перерыва, который длился два часа, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

Сразу после продления работы 229 народных депутатов поддержали предложение председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии и продолжили работу в исчерпания повестки дня.

Так, в 12:33 парламентарии восстановили работу на утреннем заседании. Перерыв был объявлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым еще в 10:35 для проведения совещания с председателями фракций в его кабинете.

После чего первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук продлил перерыв еще на полчаса.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии № 1013 и по консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР № 1028.