Регистрация | Вход |
USD: 23,97 0,0000  EUR: 26,59 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 14 января 2020 14:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4245
Версия для печати

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 14 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"После 10 утра российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении", - заявил он.

Так, со станковых противотанковых гранатометов противник в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.

"А по нашим позициям, оборудованных возле Орехово оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра и вели огонь из автоматических станковых гранатометов", - добавляет он.

В последнем случае, учитывая продолжительность и мощность обстрела, украинские воины были вынуждены подавить вражескую активность огнем из штатного пехотного вооружения.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов с нашей стороны нет.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.