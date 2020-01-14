ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 14 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"После 10 утра российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении", - заявил он.

Так, со станковых противотанковых гранатометов противник в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.

"А по нашим позициям, оборудованных возле Орехово оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра и вели огонь из автоматических станковых гранатометов", - добавляет он.

В последнем случае, учитывая продолжительность и мощность обстрела, украинские воины были вынуждены подавить вражескую активность огнем из штатного пехотного вооружения.

По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов с нашей стороны нет.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.