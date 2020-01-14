Боевики обстреляли жилые дома в Луганской области - разведка

КИЕВ. 14 января. УНН. По данным разведки боевики обстреляли жилые дома в населенном пункта Голубовка в Луганской области. В результате были ранены гражданские лица. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

Так, главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об очередных попытках командования российско-оккупационных войск дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

"В частности, 10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов н.п. Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранения, в т.ч. тяжелые, получили гражданские лица", - отметил он.

Отмечается, что чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, противник в очередной раз обратился к распространению фейковой информации через местные и российские СМИ.

Напомним, по данным разведки, боевики привлекают оперативные группы российских спецслужб к розыску дезертиров в составе российско-оккупационных войск.