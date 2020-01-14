В фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" появилась опухоль - Денисова

КИЕВ. 14 января. УНН. В фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" незаконно задержанного крымского татарина Айдера Джаппарова появилась опухоль на нижней челюсти, из-за чего он не может открывать рот и глотать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Содержание политзаключенного Айдера Джаппарова в "ФКУ СИЗО-1 ГУФСВП России в Республике Крым и города Севастополя", способствовало появлению опухоли. В незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за чего он не может открывать рот и глотать", - написала Денисова.

Так, в результате неоказания медицинской помощи у гражданина Украины жалобы на постоянный сильную зубную и головную боли, что противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джаппарова - провести полное медицинское обследование и оказать квалифицированную медицинскую помощь", - добавила омбудсмен.

Напомним, что Айдер Джаппаров незаконно задержан силовиками РФ 10 июня 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Энвер Бекиров и Вадим Сирук.

Как ранее сообщалось в УНН, в фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева заражение крови из-за укусов насекомых.