Лидеры G20 и крупный бизнес встретятся в Давосе на следующей неделе

КИЕВ. 14 января. УНН. В следующий вторник, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает УНН.

В этом году тема обсуждения: "Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир".

Свое участие уже подтвердил президент США Дональд Трамп. Среди прочих участников форума: руководители и владельцы более тысячи компаний, политические лидеры из стран G20, представители международных советов и общественных организаций.

Украину, как ожидается, будут представлять Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.