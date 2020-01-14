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Лидеры G20 и крупный бизнес встретятся в Давосе на следующей неделе

Лидеры G20 и крупный бизнес встретятся в Давосе на следующей неделе

КИЕВ. 14 января. УНН. В следующий вторник, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает УНН.

В этом году тема обсуждения: "Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир".

Свое участие уже подтвердил президент США Дональд Трамп. Среди прочих участников форума: руководители и владельцы более тысячи компаний, политические лидеры из стран G20, представители международных советов и общественных организаций.

Украину, как ожидается, будут представлять Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

Источник: УНН
Теги: G20, Украина, бизнес, Давос, форум
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