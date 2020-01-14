Венедиктова сложила полномочия народного депутата Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала в целом проект постановления № 2731 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова сложила полномочия нардепа в связи с назначением ее на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Добавим, Венедиктова занимала должность председателя комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, коллективу Государственного бюро расследований представили новую временно исполняющего обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову.

По данным Центральной избирательной комиссии, нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований, в парламенте должен заменить Александр Санченко, который является одним из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend.