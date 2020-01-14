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В Раде избрали замену Венедиктовой в комитете

В Раде избрали замену Венедиктовой в комитете

Андрей Костин

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления №2732 о назначении на должность главы комитета по вопросам правовой политики народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №2732 о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" предусматривает назначить на должность главы комитета по вопросам правовой политики народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина в связи с представлением личного заявления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ириной Венедиктовой, которая занимала эту должность.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала в целом за проект постановления №2731 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.

Источник: УНН
Теги: голосование, парламент, ВРУ, комитет, Слуга народа
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