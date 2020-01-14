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Завтра на заседании правительства представят нового главу НАПК

Завтра на заседании правительства представят нового главу НАПК

КИЕВ. 14 января. УНН. В среду, 15 января, на заседании правительства представят новую голову НАПК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"15 января во время заседания Кабинета министров Украины под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится представление нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Так, в заседании правительства примут участие: посол ЕС, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас; Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен; Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин; постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Ґерчева.

Напомним, новым председателем НАПК избрали Александра Новикова.

Как сообщалось, ОАСК просят запретить назначение Новикова головой НАПК.

Кроме этого, была информация, что временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак не участвовала в конкурсе на должность председателя НАПК из-за членства в политической партии.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, НАПК
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