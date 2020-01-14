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В ВР поддержали предложения Зеленского об отклонении изменений к закону о госслужбе

В ВР поддержали предложения Зеленского об отклонении изменений к закону о госслужбе

КИЕВ. 14 января. УНН. Народные депутаты Украины приняли предложения Президента Украины Владимира Зеленского об отклонении законопроекта №0970 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной службе "относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины". Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом №0970 предлагается включить должности работников секретариатов депутатских фракций (групп) к должностям работников патронатной службы.

"Комитет констатировал, что на сегодня этот закон утратил актуальность, поскольку вопрос отнесения должностей работников секретариатов депутатских фракций и групп в ВРУ должностям патронатной службы было уже урегулировано другим законом в отношении некоторых изменений в некоторые законы относительно перезагрузки власти №1066", - отметил во время обсуждение предложений Президента глава подкомитета Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Корниенко.

Добавим, законопроект №0970 был принят в целом во время работы Рады восьмого созыва.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.

Источник: УНН
Теги: госслужба, изменения, Владимир Зеленский
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