Рада предварительно внесла изменения в законодательство относительно доступности лекарств

КИЕВ. 14 января. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2521 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения предусматривает обеспечение возможности осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации.

Кроме того законопроект имеет целью применения прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств, что позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными и качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами, а также на выполнение взятых Украиной на себя международных обязательств.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в следующем году финансирование государственной программы “Доступные лекарства” увеличат более чем в три раза.